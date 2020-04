Zooey Deschanel y Jonathan Scott son la parejita de moda

Hace unos meses, la actriz Zooey Deschanel, comenzaba una relación con uno de los gemelos más famosos de la televisión: Jonathan Scott.

Poco se ha hablado acerca de esta pareja, y hoy queremos contarte algunas curiosidades sobre ellos, como, donde se conocieron.

Zooey y Jonathan participaron en la sección 'Carpool Karaoke' del programa 'The late late show with James Corden'. Pero no lo hicieron solos, los hermanos de ambos, Emily Deschanel y Drew Scott les acompañaban.

Y ahí, parece que saltó la chispa entre Zooey y Jonathan.

Zooey y Jonathan han empezado a salir hace unos meses, pero parnecen que va muy en serio. Han tenido tiempo de conocer a sus familias, ojalá la relación siga viento en popa y podamos verles juntos más activamente, incluso quien sabe, igual nos sorprenden componiendo juntos una canción.

La fama de Zooey Deschanel

Su primer papel en la televisión, lo obtuvo en la serie 'Veronica's closet' donde tenía un papel secundario. No fue hasta el año 2009 donde junto al actor Joseph Gordon-Levitt protagonizó la película '500 días juntos'. Su papel como Summer, hizo que su carrera despegara meteóricamente.

Sin embargo, el papel que le catapultó a la fama mundial fue el de protagonista de la serie 'New Girl', donde también interpreta el tema principal con su grupo She and Him.

Sí, Zooey es una apasionada de la música. En 2008, publicó el primer disco con su banda: 'She and Him'. Además, no solo canta, también toca el piano y el ukelele.

Su vida más allá de las cámaras

La hermana de Zooey Deschanel, Emily también es actriz. Ahora mismo, Emily Deschanel se encuentra inmersa en la serie 'Bones' donde es la protagonista. No es de extrañar el éxito de las hermanas pues provienen de una familia de artistas. Su madre Mary Jo Deschanel también es actriz y su padre, Caleb Deschanel es un prestigioso director de fotografía, una de sus últimos trabajos, fue en la película de 'El Rey León', de Disney.

La fama de los hermanos Scott

Los gemelos Jonathan y Drew Scott, saltaron a la fama con su programa de reformas, 'La casa de mis sueños', actualmente, los hermanos cuentan con más programas en antena y algunos de ellos, pueden verse en nuestro país.

Su visión de los negocios empezó a muy temprana edad, con dieciocho años, los gemelos compraron y reformaron su primera casa.

Al igual que Zooey Deschanel, los gemelos Scott aman la música y hasta la fecha, tienen publicadas cuatro canciones, la primera 'Hold me' la publicaron en el año 2015, la última, titulada 'You Choose Me' es una canción mezclada con imágenes de la boda de Drew Scott con su mujer, toda una declaración de amor. Si quieres verlas, ve a su canal de youtube, ahí podrás encontrarlas y disfrutar de ellas.