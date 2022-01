Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio, ¿embarazados?

Ella se ha convertido en todo un icono de estilo online. Quizá por eso la noticia de su supuesto embarazo ha sido todo un 'bombazo'. Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio estarían esperando su primer hijo según el programa 'Socialité'.

'Socialité' ha lanzado en exclusiva la noticia de que esta pareja de guapos está en estado de buena esperanza desde hace solo un mes: "Ellos aún no han querido contarlo porque es muy pronto, está embarazada de apenas unas semanas", explicaba la reportera del programa.

Habrá que esperar a que los futuros papás confirmen la noticia, pero la verdad es que el rumor suena con muchísima fuerza. Es más, hace más o menos dos años Violeta confesó en su canal de Mtmad que tenía muchas ganas de ser madre con Fabio. La maternidad, según dijo, jamás había sido una prioridad para ella, pero su chico le hizo cambiar de opinión.

Una noticia que llega el mismo día en el que Tamara Gorro anunciaba su separación de Ezequiel Garay.

"Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar que no a divorciar porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido. Hablo con dolor porque hay amor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo ahora? Antes no lo he dicho porque la decisión no estaba tomada. Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja, hay muy buena relación... Pero evidentemente se va a proceder a dar pasos y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas", decía visiblemente afectada.