Fallece la actriz Verónica Forqué a los 66 años

El cine español está de luto porque ha muerto una de sus actrices más brillantes. Verónica Forqué, de 66 años, ha sido encontrada muerta en su domicilio de Madrid y todo apunta a que la intérprete se habría suicidado. Una noticia que llega precisamente un día después de que se celebrasen los premios José María Forqué, director de cine y guionista español.

La última vez que habíamos visto a la actriz en público fue durante el desfile de Eduardo Navarrete donde desfiló con una sonrisa en los labios. Verónica Forqué fue siempre un referente como intérprete para las generaciones de actrices que querían forjarse una carrera en nuestro país.

El gran salto en la carrera cinematográfica de Verónica Forqué se produjo cuando Pedro Almodóvar la convirtió en la entrañable Cristal de ¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984). A lo largo de su carrera trabajó con Fernando Trueba en Sé infiel y no mires con quién y El año de las luces, película por la que obtuvo su primer Goya como actriz de reparto.

Su amistad con Fernando Colomo se tradujo en dos comedias de gran éxito Bajarse al moro y La vida alegre, por esta última película, se le otorgó su primer Goya como actriz protagonista; y en ese mismo año, (1988) también ganó un segundo Goya como actriz de reparto por Moros y cristianos, de Luis García Berlanga. Fue la primera intérprete femenina en ganar dos Goya en la misma ceremonia, cosa que no ocurriría hasta 29 años después, cuando la actriz Emma Suárez en 2017 también ganó dos Goya en el mismo año.

MasterChefCelebrity, su última trabajo televisivo

"No tengo buenas noticias. No me encuentro bien, estoy agotada", comentaba Forqué cuando anunciaba que se retiraba de la edición del programa en el que era una de las más queridas por la audiencia. "He luchado diez semanas, la experiencia de las mejores de mi vida, usted sabe jefe que yo soy muy luchadora y estoy aprendiendo mucho. Qué lástima, siento no poder estar a la altura pero es que no puedo, el cuerpo no puede, no puedo con mi alma. Volveré cuando esté buena", decía en la novena gala al juez Pepe Rodríguez anunciando que se cogía una excedencia del programa.

Lamentablemente, Verónica Forqué ha fallecido tan solo doce días después de que soplase las velas de su 66º cumpleaños. Desde aquí le mandamos mucho ánimo a todos sus familiares y amigos.