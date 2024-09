Las tres declaraciones más sinceras de Victoria Federica en 'El Hormiguero'

También reconoció que su récord de castigos se produjo en Inglaterra, donde estudió en un internado. "No me llevaba bien con la directora de la casa donde vivíamos las internas y le hacía alguna broma que otra. Siempre encerraba a su perro en la oficina, así que, cuando no me veía, le abría la puerta para que fuera libre". Pero aún hay más, ya que Vic reconoció que no había sido buena estudiante. "Bueno… Pssssi… No era la mejor, pero tampoco era la peor. Suspendí matemáticas hasta que una profesora me las explicó bien. Gracias a ella no les cogí tanto asco".