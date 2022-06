Travis Barker, hospitalizado de urgencia: preocupación máxima por su salud

Muy malas noticias dentro del clan Kardashian. Travis Barker ha tenido que ser hospitalizado y su hija ha pedido en Instagram que se rece por él. No se sabe hasta el momento qué es lo que ha hecho que el batería haya tenido que pasar por el hospital, pero lo cierto es que se teme por su salud dado que nadie ha querido hacer ninguna declaración sobre su estado. Tanto la familia de Kourtney como la de Travis permanecen callados ante la publicación de su hospitalización y solo la hija de Travis, Alabama, ha escrito en sus Stories: "Please send your prayers". "Por favor, mandad vuestras plegarias", ha escrito junto a el emoji de una cara triste con una lágrima.

Esta triste noticia llega después de que la pareja celebrara una boda de cuento de hadas en Italia. Kourtney Kardashian y Travis Barker se daban el 'sí, quiero' en una romántica e íntima ceremonia en Portofino (Italia) en compañía de sus familiares más cercanos y amigos el pasado mes de mayo. Aunque durante todo el fin de semana las redes sociales nos acercaban a la boda, dado que los curiosos han estado fotografiando a la familia, era la propia Kourtney la que nos enseñaba su espectacular vestido corto con un impresionante velo con una virgen bordada.

Una maravilla de creación de Dolce & Gabbana que sin duda nos dejaba sin palabras. Al enlace, como os decíamos al principio, solo acudía la familia más cercana y amigos íntimos, y ni siquiera era invitado Scott Disick, expareja y padre de los tres hijos de Kourtney.

Scott Disick no era invitado al enlace italiano de su exnovia con su ya marido. Decimos lo de ya marido porque Kourtney y Travis ya se han casado dos veces: una en Las Vegas sin validez legal y otra en Santa Bárbara con validez legal.

Según TMZ y Just Jared, Kourtney Kardashian habría tomado la decisión de no invitar a Scott debido a su pasado y dado que considera que Scott es solo el padre de sus hijos, no un amigo al que invitar a una boda. Una actitud que mantiene desde que comenzara a salir con Travis.

En el cuarto episodio de The Kardashians, Scott hablaba alto y claro de lo que sentía sobre la inminente boda de Kourtney y Travis Barker. "Me alegro por ella porque todos estos años he sentido como la obligación de cuidarla después de todo lo que le hice. Está bien saber que otra persona va a cuidar de ella, y eso sabiendo que Kourtney no es una persona fácil. Si Travis quiere hacerlo, bienvenido".