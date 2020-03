Las transformaciones más asombrosas de las famosas para un papel de cine

Históricamente, en Hollywood siempre se han valorado de forma extraordinaria los papeles en los que una estrella sufre una transformación física espectacular, de esas que nos dejan a todos con la boca abierta por lo irreconocible que están.

Repasando en la historia reciente del cine, hemos recordando que hay transformaciones realmente asombrosas de los famosos para un rodaje. Sin ir más lejos, el último éxito de un papel de este estilo ha sido el del Joker de Joaquin Phoenix, que ha arrasado en todos los premios de la temporada de galas que acaba de terminar es un buen ejemplo.

Y seguro que recuerdas cuando Matthew McConaughey pasó de ser el protagonista guaperas de las comedias románticas de comienzos de los dosmil a rodar el papel de su vida en ‘Dallas Buyers Club’, donde su imagen impresiona realmente. El náufrago de Tom Hanks, las mil y una caras de Christian Bale o los kilos de más que se puso Matt Damon en ‘The Informant!’ son otras transformaciones muy recordadas.

Pero no es esto algo que haya ocurrido solo con los actores, que es lo que en ocasiones parece cuando se habla de este tipo de evoluciones físicas en el cine. También hay muchas actrices de primer nivel que se han sometido a retos similares.

En algunos casos, como se ha dicho y escrito mucho en el caso de Scarlett Johansson recientemente, parece que no se ha valorado suficiente la carrera de algunas de las estrellas de Hollywood que, en estado natural, destacan por su belleza hasta que no han renunciado a ella en lo profesional. Sus trabajos en cintas como ‘Match Point’ o ‘Lost in Translation’ bien merecían el reconocimiento que ahora ha conseguido su interpretación en la cinta de Netflix ‘Historias de un matrimonio’.

En cierto modo, la historia dice que esta teoría tiene argumentos para ser cierta. No hay más que echar la vista atrás y pensar en Charlize Theron, cuyo papel más reconocido y galardonado, Oscar incluido, fue aquel por el que pudimos verla irreconocible en la gran pantalla. Precisamente esta transformación de la sudafricana para la película ‘Monster’ es una de las que hemos recogido en este selección de las más asombrosas que hemos visto entre las estrellas femeninas de la industria de Hollywood. La última de ellas, Blake Lively, que en su última película, ‘The Rhythm Section’, aparece totalmente cambiada.