Tom Hanks y Rita Wilson, en cuarentena por el coronavirus

Tom Hanks y su mujer Rita Wilson han contraído el coronavirus. Han sido la primera pareja de Hollywood en confirmar que padecen esta enfermedad que está trayendo al mundo entero de cabeza.

El matrimonio se encuentra en cuarentena en Australia, donde les han detectado el virus. El actor ha utilizado su perfil en redes sociales para dar la noticia y contar los síntomas que tenían: "Hola amigos, Rita y yo estamos en Australia. Estábamos un poco cansados, como si estuviéramos resfriados y algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía algunos escalofríos que iban y venían. También teníamos algo de fiebre".

Tras este relato, Tom Hanks decía que tal y como está la situación internacional les hicieron la prueba y dieron positivo en coronavirus. Así que siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias del estado de Queensland en Australia, el actor y su mujer, la también actriz Rita Wilson permanecen en cuarentena en un hospital del país.

Parece que van a estar allí aislados 14 días más. Una cifra que Tom Hanks no ha compartido pero sí que ha dicho que "las autoridades médicas tienen unos protocolos que deben ser respetados. A nosotros los Hanks nos van a hacer tests, nos van a observar y en aislamiento por el tiempo que se requiera por seguridad y salud pública".

Tom Hanks en este mismo post asegura que irá informando de los progresos que vayan haciendo. Además, al final aconseja a todo el mundo que nos cuidemos.

Según las autoridades sanitarias de Australia, aunque no han dado nombres, aseguran que Tom Hanks y Rita Wilson no contrajeron el coronavirus en Australia. Los síntomas no los tuvieron cuando ya llevaban una semana en el país austral. Allí creen que el matrimonio de actores contrajo la enfermedad o en Estados Unidos o bien durante el viaje.

Los actores también están colaborando con los autoridades australianas oportunas, para decirles el itinerario que han ido realizando por el país. Además, el rodaje de la próxima película que Tom Hanks iba a producir sobre Elvis se ha parado hasta nueva orden.