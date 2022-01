Las cinturas de avispa que elevó Thierry Mugler con su icónica visión del arte

Puede que muchas conocieran a Thierry Mugler por dos de sus perfumes más icónicos, Angel y Alien. Quizá no tanto por su característico olor, que también, sino principalmente por el formato de sus frascos de formas imposibles y, sobre todo, muy pero que muy originales. El diseñador francés supo trasladar su concepto de arte a la perfumería del mismo modo que al universo de la moda, con gusto y gran creatividad.

Nacido como Manfred Thierry Mugler, el creador de algunos de los estilismos más icónicos de la década de los 80 ha fallecido "por causas naturales" a la temprana edad de 73 años. Ha sido su portavoz Jean Baptiste Rougeot, quien ha dado la triste noticia, no sin anunciar que este tenía preparadas varias colaboraciones para llevarlas a cabo próximamente.

Fue la ciudad francesa de Estrasburgo la que vio nacer a este icónico diseñador el 21 de diciembre de 1948. Primero eligió formarse en diseño de interiores en la Escuela de Artes decorativas de dicha ciudad, para pasar años más tarde al mundo de la moda. En 1973 estaba trabajando para la firma Karim y tan solo dos años más tarde, con 26 años, presentó su primera colección propia.

Lo hizo en un nuevo establecimiento al que puso su nombre y que dejó enloquecida a media ciudad por su atrevimiento y eclecticismo. Porque si hay algo que recordaremos siempre son sus hombreras imposibles, las cinturas de avispa, los tejidos metalizados y los escotes infinitos. No había tela que no pasara por sus manos ni material susceptible de dar la forma femenina que desechara.

De ese modo, entre algunas de sus musas no faltan Eva Herzigova, Naomi Campbell, Iman y su esposo, David Bowie, Cindy Crawford, Nadja Auermann, Madonna o Sharon Stone. A estas grandes estrellas de las pasarelas se unieron tiempo después Lady Gaga, Kim Kardashian e Irina Shayk. Todas ellas pasaron por las famosas cinturas de avispa que inevitablemente vienen asociadas al creador francés.

La vida de Thierry Mugler no solo estará asociada exclusivamente al mundo de la moda, ya que hizo sus pinitos en el audiovisual. No es casualidad que uno de los videoclips de George Michael, Too Funky, sea uno de los más populares: todos lo conocemos porque el francés dejó su huella creativa en la dirección artística de sus imágenes.

También acompañó a Beyoncé en su gira mundial I am... para el disco homónimo de la cantante, en el que se metía en la piel de su álter ego Sasha Fierce gracias a los sensuales estilismos escogidos para subirse a los escenarios. Además, Mugler participó en el diseño de vestuario de Cirque du Soleil para el espectáculo Zumanity de Las Vegas.