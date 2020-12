Taylor Swift lo ha vuelto a hacer y revela el nombre de la hija de Gigi Hadid

Parece que Taylor Swift se está convirtiendo en la portavoz oficial de sus amigas. La cantante parece que ha vuelto a revelar el nombre de la hija de una de sus mejores amigas en una de las canciones de 'Evermore', el nuevo disco que ha lanzado por sorpresa antes de que finalizara este 2020.

En esta ocasión, parece que Taylor Swift se ha encargado de hacer público el nombre de la hija de Gigi Hadid y Zayn Malik, nacida el pasado mes de septiembre. Sus anteriores 'víctimas' fueron Blake Lively y Ryan Reynolds, cuando reveló el nombre de su tercera hija.

Son los fans de la cantante los que no han dejado de especular con la posibilidad de cuál puede ser el nombre elegido por Gigi y Zayn para su pequeña de casi tres meses. Y la gente ha llegado a la conclusión de que este nombre podría ser 'Dorothea', el título de la octava canción de 'Evermore' el álbum lanzado por Taylor Swift el pasado viernes.

Pero es que los seguidores de Taylor Swift hilan muy fino y no se han quedado solo con que 'Dorothea' es el nombre de la octava canción del nuevo álbum de Taylor Swift, si no que en el anterior 'Folklore' la octava canción se llamaba 'August', igual que uno de los últimos posts de Gigi Hadid en los que presumía de embarazo en agosto, un mes antes de que llegara al mundo su primera hija.

Así que muchos fans de la cantante están convencidos de que Dorothea es el nombre de la la hija de Gigi. Por supuesto, ni la modelo ni su pareja Zayn Malik han dicho nada al respecto aún.

De hecho, Gigi Hadid no ha hecho ningún tipo de caso a estas especulaciones y de ser cierto que Taylor Swift ha hecho público el nombre de su hija, no se ha molestado con ella, ya que no ha dudado en compartir una imagen junto a su amiga para felicitarle por su 31 cumpleaños.