Taylor Swift ya tiene la sorprendente explicación de Kanye West por el incidente de los MTV VMAs

Seguro que Taylor Swift se queda mucho más tranquila tras escuchar la explicación que acaba de dar Kanye West para justificar por qué se subió al escenario de los MTV VMAs 2009 cuando la cantante estaba recogiendo su premio a Mejor Vídeo de una Artista por 'You belong with me'. Un premio que el rapero estaba convencido de que debía ser para Beyoncé.

Pues bien, una década después, en una reciente entrevista Kanye West ha hablado sobre esta violenta interrupción que supuso el inicio del mal rollo entre el rapero y Taylor Swift.

Kanye West ha dicho que si subió al escenario de esa manera tan brusca fue porque Dios le dijo que así lo hiciera: "En este momento, Dios me está dando esta información... Si Dios no hubiera querido que corriera a interrumpir el discurso de Taylor Swift y que dijera que el premio se lo merecía Beyoncé. Él no habría querido que me sentara en la primera fila. Hubiera estado sentado atrás. Si no hubiera recibido esa información no habría subido porque no conocía de nada a Taylor Swift y, 'Single Ladies', es uno de los mejores videoclips de la historia. Y estaba bebiendo solo coñac porque no quería ir a esa entrega de premios en la que todo estaba organizado".

Una revelación que choca un poco porque el marido de Kim Kardashian reconoció que no empezó a leer la Biblia y a interesarse tanto por Dios hasta que estuvo internado en un psiquiátrico en 2016.

Además, en esta reveladora entrevista Kanye West le reconoció a Nick Cannon que su actual interés por Dios no quiere que le convierta en una persona que no mola.

En fin, esta es la explicación que ha dado el rapero a su extraño comportamiento durante los MTV VMAs de 2009, ¿convencerá a Taylor Swift?