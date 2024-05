Taylor Swift ya está en Madrid: última hora sobre sus dos esperados conciertos

Todo un fenómeno mundial y con una carrera que abarca más de una década y que la ha consolidado como uno de los mayores fenómenos de la música pop a nivel mundial. Su éxito no es fruto de la casualidad, sino de una combinación de talento, estrategia, y una conexión única con su audiencia. Los afortunados, conocidos como 'swifties', disfrutarán de más de tres horas de concierto, varios cambios de vestuario y unas 45 canciones, con espacio para las sorpresas y éxitos imprescindibles como "Cruel Summer" o "I Knew You Were Troubled" y algunos tan recientes como "I Can Do It With a Broken Heart".