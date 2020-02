Taylor Swift, irreconocible en su último videoclip 'The Man'

Taylor Swift ha lanzado el nuevo videoclip de su single 'The Man' y está irreconocible. De hecho, la cantante se ha convertido en un chico para interpretar el papel protagonista de este vídeo de una canción que la que quiere hacerse eco del sexismo que existe en la industria.

Con 'The Man', Taylor Swift quiere dejar claro su lucha porque las mujeres poco a poco vayan teniendo un papel más relevante en la industria del espectáculo. Este videoclip ha supuesto su debut en la dirección.

En esta ocasión desaparece la melena rubia y los labios rojos que suele lucir Taylor Swift. La cantante en su lugar se ha puesto una peluca de pelo corto y una barba, todo ello para acompañar su look masculino.

El lanzamiento de este nuevo videoclip ha tenido lugar el 27 de febrero y ya son muchos los que han querido sacar punta a las imágenes. Y son muchos los fans que han visto en 'The Man' cómo Taylor Swift se ha metido con Leonardo DiCaprio por salir con chicas mucho más jóvenes que él.

Además, en el comienzo del videoclip parece que Taylor Swift se ha inspirado en el papel que interpretaba el actor en 'El lobo de Wall Street'. Película a la que también parece copiar en la imagen del velero que sale en este tema.

Pero el actor no ha sido el único que ha salido perjudicado en este videoclip de Taylor Swift, ya que los seguidores también ven una clara referencia a Kanye West, más en concreto a la casa que el rapero comparte con su mujer Kim Kardashian. Más en concreto al pasillo de su mansión.

There are 19 hands in the hallway



... but only 2 days until The Man Music Video pic.twitter.com/pePLcEwxtQ — Taylor Swift (@taylorswift13) February 25, 2020

Un uso que no hace con buena intención ya que el mal rollo entre Taylor Swift y Kanye West viene de largo. No es la primera referencia negativa que hace del rapero y de su mujer Kim Kardashian. Ya se acordó de ellos en su tema 'Love what you made me do' en 2017.

Te dejamos el videoclip para que juzgues con tus propios ojos. ¡Ah! Además de encontrar las referencias, ¿ves algún huevo de Pascua? Porque es una práctica habitual en los trabajos visuales de la cantante.