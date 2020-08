Taylor Swift, encargada de revelar el nombre de la tercera hija de Blake Lively y Ryan Reynolds

Blake Lively y Ryan Reynolds dieron la bienvenida a su tercera hija en otoño de 2019. Y no ha sido hasta nueve meses después del nacimiento de la pequeña que hemos sabido el nombre de la pequeña y todo gracias a Taylor Swift.

El nombre que han elegido los actores para su tercera hija ha sido el de Betty, nombre que ha puesto la cantante a una de las canciones de 'Folklore', disco con el que está batiendo todos los récords.

Taylor Swift ha confirmado las especulaciones que surgieron sobre si Betty podría ser el nombre de la hija de Blake Lively y Ryan Reynolds. En una entrevista que concedió el miércoles 5 de agosto reconoció que en 'Betty': "nombro a todos los personajes según los nombres de los hijos de mis amigos y ¡espero que os guste!"

Algo que ha reconocido después de que algunos fans se dieran cuenta de que en dicha canción de su octavo álbum de estudio 'Folklore' aparecieran los nombres de las dos hijas mayores de Blake Lively y Ryan Reynolds, James, de cinco años e Inez, de tres.

Y para el nombre principal de la canción utilizó el de Betty, nombre de la tercera hija de la querida y muy amiga pareja de Taylor Swift.

La cantante quiso dar más detalles sobre esta canción y contó que está escrita desde el punto de vista de un chico adolescente que le intenta pedir disculpas a Betty, a la que le ha sido infiel.

Taylor Swift aclara: "Ha perdido al amor de su vida, básicamente, y no sabe cómo recuperarlo. Creo que todos hemos pasado por esta situación en nuestra vida en la que por primera vez aprendemos a pedir una disculpa de corazón". Y añadió: "Todo el mundo comete errores, a veces alguien la lía".

Swift culminó el tema sobre 'Betty': "Esta es una canción que he escrito desde la perspectiva de un chico de 17 años. Siempre me ha gustado hacer eso con la música, meterme en diferentes identidades y cantar desde la perspectiva de otras personas, y eso es lo que he hecho en esta".

Taylor Swift y Blake Lively son amigas desde 2015 y este es el pequeño homenaje que ha querido hacer la cantante a la creciente familia de su amiga.

'Betty' es solo una de las 16 canciones que forman 'Folklore', el octavo álbum de estudio de Taylor Swift, con el que ha demostrado que ha tenido un confinamiento de lo más productivo.