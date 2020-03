El tatuaje más artístico de Miley Cyrus que conecta a dos iconos mundiales de la música y la pintura respectivamente

Que Miley Cyrus se haga un tatuaje no es especialmente novedoso porque últimamente ocurre a menudo, solo hay que ver la piel de su tronco y brazos cuando la lleva al descubierto como en el desfile de Marc Jacobs en el que se estrenó sobre la pasarela. Pero la última creación que ha decidido dejar que dibujen sobre el lienzo que es su cuerpo para los mejores tatuadores nos ha llamado especialmente la atención, tanto por el dibujo en sí por la conexión que esconde.

Estamos probablemente ante el tatuaje más artístico de los que tiene la cantante en su cuerpo, y probablemente uno de los que más dará que hablar. De hecho, ya lo está haciendo, como puedes comprobar tú misma si lees los mensajes que sus fans le han ido dejando en la publicación del vídeo en el que muestra el trazo de la silueta de una mujer desnuda que a los amantes del arte les resultará familiar.

El dibujo recuerda al inconfundible trazo grueso del pintor francés Henri Matisse, uno de los más influyentes de la historia del arte contemporáneo. En concreto, es la mujer dibujada por Matisse en su obra 'Desnudo con naranjas' -Centro Nacional de Arte y Cultura Georges Pompidou, París-, si bien el tatuador, Nico Bassill, ha descartado las naranjas que acompañan a la silueta femenina desnuda en la pieza original, seguramente a petición de la cantante.

Además de un homenaje a Matisse, el tatuaje tiene conexión con uno de los grandes nombres de la historia de la música, Leonard Cohen, cuya canción 'Dance me to the end of love' es la que ha elegido Miley como sonido de fondo para el vídeo en el que ha mostrado el tatuaje en Instagram. No es una elección casual, porque en el año 2006 se publicó un libro de poemas y arte en el que se analizaba la poesía de Cohen a través de las pinturas de Matisse.

Y así es como, de repente, la exchica Disney se ha sacado de la chistera un homenaje a dos de los grandes genios de las artes contemporáneas. ¿Qué te parece?