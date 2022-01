Tamara Gorro y Ezequiel Garay se separan

Nadie se lo esperaba, pero Tamara Gorro no ha querido dar lugar a especulaciones y por eso no ha dudado en contar en un extenso vídeo que se separa de Ezequiel Garay tras doce años y dos hijos en común.

"Empiezo este 2022 haciendo este vídeo que jamás hubiese deseado grabar y ni siquiera pude llegar a imaginar. Ezequiel y yo nos vamos a tomar un tiempo como pareja, como matrimonio. Nos vamos a separar que no a divorciar porque consideramos que hemos actuado de una manera muy adulta o al menos ejemplar para nosotros y para nuestros hijos. Hemos parado a tiempo con la esperanza de volver a recuperar y de terminar la vida juntos como siempre hemos querido. Hablo con dolor porque hay amor. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué lo digo ahora? Antes no lo he dicho porque la decisión no estaba tomada. Llevamos meses viviendo juntos sin ser pareja, hay muy buena relación... Pero evidentemente se va a proceder a dar pasos y eso implica que él y yo tengamos que estar en diferentes casas", decía visiblemente afectada.

"No es un adiós, es un hasta luego. Te amo y pase lo que pase siempre serás el amor de mi vida. Gracias por estos 12 maravillosos años", escribía el futbolista.

Una noticia que nadie esperaba y que sin duda ha dejado en shock a sus seguidores. Algunas famosas como Tania Llasera le han mandado todo su ánimo y esperan que la pareja pueda solucionar pronto sus problemas.