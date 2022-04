La confesión más dura de Tamara Gorro: sufrió abusos sexuales de niña

No están siendo momentos fáciles para Tamara Gorro. La influencer, madre de dos hijos, está atravesando una depresión de la que ha decidido hablar alto y claro en la presentación de su nuevo libro 'Cuando el corazón llora'. Acompañada por Ezequiel Garay, su todavía marido, su familia virtual, su terapeuta, su psiquiatra y la presentadora del evento, Tania Llasera, Tamara Gorro ha hablado de uno de los recuerdos más agridulces de su infancia.

Fue a los 12 años cuando Tamara estaba en un campamento en el que uno de los organizadores abusó sexualmente de ella. "Era amable, le conocíamos todos. Se acercó al lavadero en el que yo estaba apoyada y me preguntó que, como no estaba lavando ropa, si me quería ir con él a pasear al perro. "Yo, emocionada, le dije que sí, su perro me encantaba. Comenzamos a caminar por el campo, entre muchos árboles. No recuerdo si hablamos o no, ni de qué ni de nada. Solo tengo la imagen de lo que ocurrió después", aseguraba con lágrimas en los ojos al recordarlo.

Según el relato de Tamara, este hombre la besó, la tocó y llegó a intentar tumbarla, pero ella pudo escapar golpeándole con la rodilla para salir corriendo hasta el campamento de al lado. Finalmente llamaron a la Guardia Civil y su madre fue a recogerla para llevarla a casa.

Una experiencia que, a día de hoy, aún le pesa emocionalmente: "Me da vergüenza que me vean desnuda, si puedo evitar la luz en el sexo, mejor. La fuerza me espanta, y no tener siempre una salida, también". Tania Llasera, la presentadora del evento, se acercaba a ella para darle un abrazo y aseguraba que "la salud mental es lo más importante que hay y, cuando te rompes por dentro, cuando el corazón llora, hay momentos horribles que tú has vivido. Que has pensado en quitarte la vida. Eso no pasa todos los días, no hay que normalizarlo. Has necesitado ayuda y la has pedido, estás en el camino".

Tamara Gorro lleva años luchando por visibilizar la salud mental a través de su cuenta de Instagram donde siempre ha hablado abiertamente de sus problemas mentales, personales y/o profesionales. Además, ahora que su vida está en un punto delicado, Tamara Gorro ha sido lo suficientemente valiente para dar un paso al frente y demostrar que se deben visibilizar estos difíciles momentos. Todo un ejemplo de valentía y de superación.