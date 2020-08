Tamara Falcó o cómo hacer que engancharte a TikTok merezca la pena

Si pensabas que a estas alturas no podría sorprenderte nada más de TikTok estabas muy equivocada. Tamara Falcó ha entrado por la puerta grande en la red social de moda con dos vídeos que van a sacarte las mejores carcajadas del día. ¿No te lo crees? Entra en @tamarafalcopreysl y dale al play.

Aunque su sentido del humor siempre ha sido voz populi, su participación en MasterChef ha sacado su lado más divertido. La hija de Isabel Preysler ha sido quien ha anunciado su estreno en TikTok a través de sus Stories, de Instagram. La mejor frase esta: "la mayoría de vosotros pensáis que es para niñas de 13 años, pero no. Me lo he pasado fenomenal haciéndolo", sentencia Tamara.

De momento, la socialité solo ha subido dos vídeos y cuenta ya con más de cuatro mil seguidores en tan solo un día. El primer vídeo es una parodia sobre cómo se maquilla y el segundo es un homenaje a su vestidor, en concreto a sus vestidos y sandalias favoritos.

TikToks muy estilo 'la Falcó' que nos han encantado. Solo podemos decir "queremos más, Tamara".