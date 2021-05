Con esta foto ha felicitado Tamara Falcó a su primo Álvaro

Esta temporada los pantalones negros de efecto piel son un 'must'. La joven de 38 años lo combina con un jersey tostado y bailarinas con tacón del mismo tono. Ideal para cuando quieras buscar una alternativa cómoda y elegante a los vaqueros.

El total look de topitos de Tamara Falcó, perfecto para un evento de noche

Con este look da una clase magistral de que ir a un evento de noche no está reñido con llevar pantalón. Tamara apuesta por un total look de chaqueta, pantalón y blusa negras con pequeños lunares blancos.