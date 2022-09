Tamara Falcó lo cuenta TODO sobre su ruptura con Íñigo Onieva

¡Vaya días montaña rusa está viviendo Tamara Falcó! Tras la filtración de un vídeo en el que se veía cómo Íñigo Onivea, prometido de Tamara Falcó, se besaba con ottra mujer que no era la marquesa de Griñón, la pareja apareció de la mano en una boda el pasado viernes. Sin embargo, algo ocurrió esa noche para que el sábado hubiera desaparecido la fotografía de su pedida de mano de la cuenta de Instagram. Y entonces saltaron las alarmas. ¿habían roto? Desde aquel día, no volvimos a saber nada de Tamara Falcó y solo se pronunció en redes sociales para confirmar que iba a acudir, tal y como estaba previsto, a un evento en Madrid del que era embajadora. Y así ha sido. Tamara Falcó ha contado TODO sobre su ruptura con Íñigo Onieva, quien no ha vuelto a dar la cara después de emitir un comunicado en el que pedía perdón a Tamara y a su familia.

Aunque el empresario siempre había negado todas las infidelidades, el viernes por la noche se derrumbó y acabó diciéndole a Tamara que quizá fueran verdad todo los rumores. "El viernes por la noche empezó a decir ’puede que sea verdad’ y le dije ‘que sepas que me da igual que hayan sido 6 segundos o un nanosegundo en el metaverso, como esto ser verdad, esto acaba”, le espetó.

¿Nunca sospechó sobre las infidelidades?

“Él se dedicaba a la noche, viajaba mucho… Para mí, la base es la confianza, si a él le gustaba hacer esas cosas, no tenía problema, pero con unos límites”, contó. La socialité estaba segura de que pudiera estar abusando de su confianza. ¿Habrá reconciliación? “Lo veo imposible. Para los cuernos soy muy cuadriculada pero unido a la mentira ya era…”, ha aclarado.

Su elegantísimo look de Sandro

La it girl Tamara Falcó tiene un estilo impecable. Siempre sabe sacarse el máximo partido en cualquier ocasión que se presente y en esta última no ha sido para menos. Desprendiendo elegancia y ese je ne sais quoi francés, la Marquesa de Griñón ha dictaminado cuáles son las prendas que no pueden faltar en tu fondo de armario esta temporada.

Vestida de la firma Sandro, su estilismo estaba compuesto por un traje en color negro de americana oversize y pantalón, que ha decidido combinar con una blusa blanca con cuello estilo victoriano, que ya es una de las tendencias a tener en cuenta no solo para lo que queda de año, sino también para el siguiente. Remata con su clásico peinado de melena recogida, bolso de mano y salones bicolor. Sin duda, Tamara Falcó ha vuelto a dar en el clavo.