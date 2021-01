El nuevo y sorprendente cambio de imagen de Chrissy Teigen

Son muchas las famosas que han empezado el año cambiando de imagen. Dicen que no hay mejor manera de dejar atrás los malos momentos que nos dio el 2020 para empezar de cero. La última en hacerlo ha sido Chrissy Teigen, una mujer sin miedo a nada y a la que le da igual el qué dirán. A la vista está el último cambio de look al que se ha sometido la modelo de 35 años y que ha colgado en redes sociales. En él, aparece con su melena teñida de violeta y un mensaje en el que pone: "the wig life ... chose me" ( la vida de una peluca me eligió a mí).

Y no, no es que Chrissy se haya teñido su precioso pelo de color violeta, sino que ha recurrido a uno de los mejores peluqueros de Los Ángeles para que le confeccionase una peluca a su medida y con la que parece estar encantada.

De hecho, fue colgando en su cuenta de Instagram el paso a paso y preguntando a sus millones de seguidores qué les parecía. En esta foto se puede ver su peluca detrás y a la modelo preparándose para ponérsela sobre su cabeza.

Este no es el único cambio de imagen al que nos tiene acostumbrada Chrissy Teigen. De hecho, hace unas semanas compartía también la decisión de ponerse un piercing en su nariz mientras pasaba las vacaciones navideñas en la isla caribeña de San Bartolomé, pero la mala suerte quiso, no solo que se le cayese en el mismo día, sino que el agujero se le cerrase inmediatamente.

Pero ella no quiso tirar la toalla, y unos días después, ya de regreso a Los Ángeles, la modelo quiso hacérselo con toda la seguridad posible en una clínica local de su confianza, que ha resultado ser Body Electric Tattoo, una de las multinacionales más conocidas del mundo en lo referente a tatuajes y perforaciones. Y a la vista está que le ha quedado genial. ¿Cuál será su siguiente cambio estético?