Las sonoras protestas pacíficas de famosas como Blake Lively o Lady Gaga contra la muerte de George Floyd

A través de donaciones, mensajes en sus redes sociales o alegatos contundentes, son ya muchos los famosos que han querido hacer público su rechazo contra el asesinato de tintes raciales que ha tenido lugar en Minneapolis, Estados Unidos.

No al racismo

El pasado 25 de mayo George Floyd, un hombre de 46 años, moría asfixiado por un agente de policía, que permaneció durante 8 minutos oprimiendo con su rodilla el cuello de un hombre esposado que suplicaba por su vida. ¿Hace falta decir que ese hombre era negro? Era un hombre. Pero el color de su piel sí importa... y ha desatado toda una serie de protestas y de situaciones tensas.

No es un hecho aislado, y son cada vez más las personas que se pronuncian para que cesen este tipo de delitos contra los derechos humanos. Muchos ciudadanos han salido a protestar y a exigir un sistema justo, que incluso han llevado al Presidente Donald Trump a refugiarse por unas horas en su búnker de la Casa Blanca.

Más que palabras

Cada minuto conocemos alguna nueva acción por parte de personajes muy conocidos que quieren intervenir en esta historia poniendo su fama e influencia al servicio de la concordia.

La pareja formada por los cantantes Camila Cabello y Shawn Mendes, la cantante Ariana Grande, el actor Timothée Chalamet, o la modelo Emily Ratajkowsky, una mujer muy activista en apoyo de causas sociales, por ejemplo, han sido vistos en las manifestaciones de Miami, Los Ángeles o Nueva York.

Ha sido precisamente en Miami donde se ha vivido uno de los momentos más emotivos de este conflicto, cuando los agentes policiales encargados de velar por el orden social se arrodillaron desarmados de frente a la multitud, demostrando así su respeto y dolor.

Otros como Blake Lively y Ryan Reynolds han ido un paso más allá haciendo donaciones muy cuantiosas al Fondo de Defensa Legal de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, lo que para ellos es solo una parte de su compromiso real por acabar con el racismo y la violencia, y de concienciar a la sociedad de la misma manera que quieren educar a sus hijos. Afirman que ellos no saben lo que es vivir con ese miedo y rabia de ser tratados de manera diferente e injusta. Y añaden:

"Estamos comprometidos a criar a nuestros hijos para que nunca crezcan alimentándose de este patrón loco y para que hagan todo lo posible para nunca infligir dolor a otro ser consciente o inconscientemente",



Rihanna también ha compartido un alegato de denuncia en sus redes sociales, y en el Instagram de Beyoncé puedes ver el vídeo con el que pide nuestra firma para una petición a través de la plataforma Change.org, solicitando más cargos en este caso de brutalidad policial.

Lady Gaga ha publicado un largo comunicado en el que comparte esta visión, y apunta a Donald Trump como principal responsable, y llamándole "loco y racista". Aunque ha sido el comunicador Jimmy Kimmel el más contundente en este sentido, y ha grabado un discurso en el que anima a la población a echarle de su cargo.

Hace no más de 80 días parecía que no había drama más grande que el virus que estaba asolando nuestro planeta, pero no ha hecho falta mucho más tiempo para poner de relieve que hay actitudes que hacen más daño que una pandemia.