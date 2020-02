Shakira y Jennifer López reinan en la Super Bowl más latina de la historia

Jennifer Lopez y Shakira han hecho arder Miami en el Halftime Show de la SuperBowl, y esto ya es mucho decir teniendo en cuenta que la ciudad de Florida es una de las más calientes y festivas del mundo. La diva del Bronx y la artista de Barranquilla han compartido escenario por primera vez en su carrera en la que ha sido también su estreno en el descanso de uno de los eventos deportivos más importantes del panorama mundial.

Pocas horas después de la conclusión de los premios BAFTA celebrados en Londres, donde hemos disfrutado de looks espectaculares de Kate Middleton y algunas actrices como Scarlett Johansson, Charlize Theron o Emilia Clarke, la atención mediática ha cruzado el charco desde el Reino Unido a Estados Unidos, donde se ha celebrado la final de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, que más allá de lo deportivo tiene en el espectáculo del descanso su gran atractivo.

No podían ser otras las protagonistas de un Halftime Show en Miami, la ciudad más latina del país de las barras y las estrellas. Y precisamente ese es el adjetivo que describe la actuación de ambas, latino. Muy latino. Y también muy femenino, ya que nunca antes lo habían coprotagonizado dos mujeres.

Ha arrancado Shakira envuelta en un minivestido rojo con lentejuelas y botas altas a juego tirando de su repertorio más mediático, con 'Loba' y 'Hips don´t lie' a la cabeza. Esta primera parte de la actuación ha terminado cuando le ha dado el relevo a una impresionante Jennifer Lopez, cuyo look con un mono de cuero negro y botas extralargas encima de la barra de pole dance es ya parte de la historia de este gran evento.

La artista neoyorquina, al igual que la sudamericana, ha optado por tocar sus temas más míticos, desde 'Jennie from the block' a 'Waiting for tonight', tema estrella de su primer trabajo, 'On the six', del año 2001. Seguro que a los millenials este momento les ha hecho entrar de lleno en la actuación si no lo habían hecho antes.

No ha faltado una carga altísima de bailes latinos, con especial protagonismo para la salsa, como no podía ser de otra forma estando en Miami, ciudad donde el espíritu cubano es parte de su alma. La coreografía ha sido muy visual, espectacular para televisión, como solo las más grandes como ella o Beyoncé son capaces de montar. Además, J.Lo ha estado acompañada por J Balvin en el escenario, al igual que antes lo ha estado Shakira por Bad Bunny, tal y como se había filtrado horas antes en Estados Unidos.

Como broche final, Shakira ha vuelto al escenario con un total look metalizado y baquetas en mano, a la batería, antes de cerrar en el centro del escenario junto a su compañera de show cantando y bailando juntas, entre otras canciones, el 'Waka Waka'. Todos los looks de la cantante colombiana están firmados por Peter Dundas, mientras que los de Jennifer Lopez eran todo creaciones de Versace.

El lengüetazo de Shakira en primer plano, la aparición de la hija de Jennifer Lopez, Emme, micrófono en mano tal y como ha hecho en la última gira de conciertos de su madre para cantar una estrofa de 'Let´s get loud' y la irrupción de JLo para el tramo final del show envuelta en una gran capa de plumas decorada con la bandera de Puerto Rico han sido los otros grandes detalles de un miniconcierto que ha hecho justicia con lo esperado.

Es tal el impacto de actuar en la Super Bowl que, como han hecho antes las grandes estrellas de la música, desde Michael Jackson a Lady Gaga, ni Jennifer Lopez ni Shakira han cobrado ni un solo dólar por una actuación que será lo más comentado a nivel mundial en los próximos días.

Da la casualidad, de que esta actuación ha tenido lugar el día en el que la colombiana cumplía 43 años. Aunque lo haya vivido lejos de Gerard Piqué, con el que comparte fecha de cumpleaños -33 en el caso del futbolista-, será difícil de olvidar para Shakira, porque no se tiene muy a menudo la oportunidad de montar una fiesta para millones de personas la que han preparado ella y JLo en Miami.