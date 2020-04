El desconocido papel de Shailene Woodley y del que se siente muy orgullosa

Shailene Woodley está aprovechando el confinamiento para hacer memoria de algunos de sus primeros papeles en el mundo de la interpretación. No lo vamos a negar y con este ejercicio nos está ayudando a nosotros a echar la vista atrás y recordar algunas series de hace años.

En esta ocasión, la actriz ha querido recordar su aparición en la serie 'The O.C.' cuando era tan solo una niña. Un papel del que seguro que muchos de vosotros no eráis conscientes. Shailene Woodley interpretó a Kaitlin Cooper, la hermana pequeña de Marissa Cooper, papel protagonista interpretado por Mischa Barton.

La verdad es que Shailene Woodley está casi irreconocible en esta imagen, en la que tenía 10-11 años, pero ella reconoce que es una de los trabajos de los que más orgullosa está. Y eso que fue un papel que solo interpretó durante una temporada, en la segunda, tercera y cuarta temporada era Willa Holland quien hacía de hermana pequeña de Mischa Barton en 'The O.C.'.

En la fotografía que ha compartido la actriz de 28 años aparece junto a Mischa Barton, Tate Donovan y Melinda Clarke.

Su confesión más íntima

Shailene Woodley no solo nos ha sorprendido con esta imagen de un papel, del que muchos tenemos que reconocer ni nos acordábamos. La actriz ha aprovechado el confinamiento para sincerarse y en una entrevista concedida a The New York Times habló de una enfermedad con la que tuvo que luchar durante años y que le hizo renunciar a muchos papeles.

La actriz de 28 años no ha dicho qué enfermedad le apartó de los sets de rodaje, pero sí ha reconocido que le mermaba física y mentalmente.

Todo esto ocurrió cuando había hecho de protagonista en la saga de películas 'Divergente'.

Estuvo unos años apartada, pero volvió con fuerza y ha estado nominada a los Emmy por su papel en la serie de HBO, 'Big Little Lies'.