Esto es lo que ocurriría en una serie sobre la vida de Blanca Suárez

Después de ver cómo sería el funeral de Blanca Suárez gracias a su aparición en el programa de Movistar+ 'El cielo puede esperar', ahora hemos podido conocer la primera parte de la ecuación, su vida personal gracias al nuevo talk show de Netflix España, 'Mi vida en serie', presentado por Ana Milán.

"Me han pasado muchas cosas en la vida que se merecen bastantes temporadas", le ha confesado la protagonista de 'Las chicas del cable' a su compañera de profesión en la charla desenfadada y agradable que puedes en Youtube.

Para ser justos, hemos conocido detallitos, pero la verdad es que no es poco teniendo en cuenta lo discreta que ha sido siempre con su vida privada la actriz madrileña, y eso que ha tenido parejas muy mediáticas como Miguel Ángel Silvestre, Dani Martín, Mario Casas o Javier Rey, su actual novio.

Por ejemplo, hemos sabido que "La vida de Bubu", como se llamaría su historia de reproducirse en la ficción, dónde le dieron el primer beso, y la respuesta parece una premonición porque Blanca ha confesado que fue ¡en el cine!, ante la sorpresa de la presentadora. Según Suárez, el afortunado fue "un chico al que luego no volví a ver en la vida".

En la entrevista, Blanca también ha hecho público por primera vez en su vida cuál ha sido el momento "épico" de su vida: "Cuando me llamaron y me dijeron que me habían cogido para trabajar con Pedro Almodóvar estando en un párking de un supermercado con mi madre". Imagínate la escena, ahí metiendo ella -bueno, Macarena García haciendo de ella, porque es a quien elegiría para que se metiera en su cuerpo y mente en la serie de su vida- la leche y el papel higiénico en el maletero mientras le comunican eso por teléfono. En realidad, dice que fue antes de hacerla, pero una licencia creativa del director le daría vidilla a la escena hasta convertirla en pura magia televisiva...

En otros pasajes del programa, además de reconocer su miedo a la oscuridad -"Se me ha pasado un poquito", dice-, Blanca responde a las típicas preguntas personales en formato test exprés, que en su caso nos han dejado algunas respuestas curiosas, desconocidas hasta la fecha. Ha reconocido, entre otras cosas, que la app que más usa en el móvil es Instagram, que las palabras más bonitas que ha dicho jamás han sido "te quiero", y que lo más bonito que han dicho de ella es que es "una persona normal".

¡Ah! Por si tienes la oportunidad de cocinar para ella algún día, también te ha dado hecho el menú: pasta y tiramisú, su plato y postre favoritos respectivamente. Nos ha salido muy italiana esta madrileña...