Selena Gomez: "No me importa mi peso, la gente va a hablar de él de todas formas"

Hace años que Selena Gomez lucha por romper los cánones de belleza establecidos y que las jóvenes del mundo no piensen que tienen que ser de una u otra manera a nivel físico. De ahí que se haya lanzado a dar toda una lección en un video de TikTok.

"He estado intentando mantenerme delgada, pero fui a Jack in the Box (una franquicia de comida rápida) y pedí cuatro tacos, tres rollitos de huevo, aros de cebolla y un sándwich de pollo picante", comienza el comunicado para más adelante decir que, en realidad, la trae sin cuidado. "Sinceramente, no me importa mi peso porque la gente va a hablar de él de cualquier forma: 'Eres muy pequeña', 'Estás muy grande', 'Eso no te queda', 'blah blah blah'...Perra, soy perfecta tal como soy. ¿Cuál es la moral de la historia? Adiós", asegura en el video que se ha convertido en viral.

Selena confesaba recientemente que lleva cuatro años y medio sin entrar en Internet. "Ha cambiado mi vida completamente, ahora soy más feliz y estoy más presente. Entiendo el poder que tienen las redes, pero para mí, las noticias que son realmente importantes las obtengo a través de las personas que hay en mi vida", confesaba en el programa Good Morning America con motivo del lanzamiento de Wondermind, una plataforma creada por su madre Mandy Teefey, y su amiga, Daniella Pierson.

"Nos bombardean constantemente con historias sobre quiénes tenemos que ser o qué físico debemos tener. Y cuando no te sientes en tu mejor momento, es fácil caer en comparaciones", aseguraba.

"El mito de la belleza: una obsesión por la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un ciclo interminable de desesperanza, autoconciencia y odio hacia sí misma mientras trata de cumplir con la imposible definición de belleza impecable de la sociedad. Elegí cuidarme porque quiero, no para demostrar nada a nadie", decía hace unos años después de ver unas imágenes suyas en bikini en la prensa.

Camila Cabello también habla claro al respecto de la imagen

"Cada vez que he ido al club de playa en Miami he sido capturada, fotografiada, a escondidas en bikini y me he sentido súper vulnerable y sin preparación: he usado trajes de baño que eran demasiado pequeños y pegados al cuerpo. Después, veía las fotos online y los comentarios y me molestaban mucho. Nunca me he sentido peor. Una cultura que se ha acostumbrado tanto a una imagen de lo que debe ser el cuerpo de una mujer que es completamente falsa para muchas mujeres. Photoshop, alimentación restrictiva, exceso de ejercicio, elección de ángulos que hacen que nuestros cuerpos se vean diferentes. Debo seguir a las mujeres que aceptan su celulitis, estrías, vientre, hinchazón y fluctuaciones de peso… y muchas cosas más", comenzaba su alegato y reflexión.

"Hoy tenía un nuevo bikini. Sabía que, básicamente, iba a tener una sesión de fotos. Contuve la respiración tan fuerte que me dolían los abdominales. No respiraba, apenas sonreía, siendo consciente de dónde estaban los paparazzi. ¿Qué es el bienestar si estás tan obsesionado con cómo se ve tu cuerpo que tu salud mental se resiente y no puedes disfrutar de tu vida? ¿Quién soy tratando de lucir atractiva si no puedo soltarme, relajarme, divertirme y jugar en un hermoso día de playa? Todavía no estoy en el punto de mi vida donde no me importe un carajo. Emocionalmente, el mensaje que recibo de nuestro mundo es muy fuerte en mi mente. Irónicamente, todo el trabajo interno se centra en trata de volver a sentirme como mi yo de 7 años en la playa. Hoy estoy de luto por ella", terminaba diciendo.