Selena Gomez habla de Justin Bieber y de sus problemas para encontrar pareja

Han pasado tres años desde que Selena Gomez y Justin Bieber rompiesen y es ahora, coincidiendo con el lanzamiento del nuevo EP en castellano de la cantante, 'Revelación' y de su portada en una revista norteamericana, cuando ha vuelto a hablar de su situación.

Gomez ha reconocido que le resulta muy difícil confiar en la gente. "No puedo conocer a alguien y saber si le gusto por mí misma", dijo la joven de 28 años sobre cómo su fama complica el hecho de poder tener una cita. "Para ser honesta, sólo quiero empezar de nuevo. Quiero que todo sea nuevo. Quiero que alguien me quiera como si fuera nueva", añadió.

Otra de las cosas que Selena comenta en la revista es que su separación de Bieber fue tan dura que tuvo que buscar ayuda profesional. Cuando fue a un centro dijo que empezó a pensar en cosas como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? "y se terminaron convirtiendo en esta espiral', añadió la estrella.

De hecho, una de las primeras decisiones que tomó fue alejarse durante una temporada de las redes sociales que tanto daño le habían hecho.

"Me levanté una mañana, miré Instagram, como cualquier otra persona, y decidí terminar. Estaba cansada de leer cosas horribles. Estaba cansada de ver la vida de otras personas. Después de esa decisión, sentí una libertad instantánea. Mi vida frente a mí era mi vida, y yo estaba presente, y no podría haber sido más feliz al respecto".

Actualmente, Selena sigue con sus publicaciones en redes sociales y reconoce que las hace ella y no un representante.

Y sobre cómo vive la situación actual y la pandemia, Gomez también se mostró muy sincera. "Suelo ver la CNN, pero intento no hacerlo demasiado, porque soy empática hasta el punto de llorar por cualquier cosa. Lloré mucho durante la cuarentena, sólo por el dolor de los demás'.

En lo que se refiere a su faceta como actriz, Selena está muy contenta ya que lleva unos meses rodando en Nueva York 'Only Murders In The Building', con Steve Martin y Martin Short.