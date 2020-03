Frenalacurva: Selena Gomez se suma al #SafeHandsChallenge

Tras el #Challenge de Edurne, con uniforme de baño tras salir de la ducha, ahora le toca el turno a Selena Gomez. La cantante ha subido dos vídeos a su perfil de Instagram en los que explica cómo debemos lavarnos para prevenir el contagio del Covid-19. De esta forma, Selena se suma a la campaña #SafeHandsChallenge puesta en marcha por la OMS (Organización Mundial de la Salud).

La cantante ha sido retada por Arianna Huffington, fundadora del diario The Huffington Post, y esta a su vez ha retado a la cantante Cardi B, a la modelo Gigi Hadid y a la actriz Olivia Wilde. Una prueba que consiste en realizar tutoriales sobre el perfecto lavado de manos. Selena explicó que el lavado de manos debe durar 40 segundos. Su truco, repetir dos veces el abecedario. Además, la cantante explica en el vídeo que primero debes humedecer las manos, frotar las palmas con jabón y después los dedos. Un movimiento que primero debes hacer con la mano derecha y después con la izquierda, todo con movimientos rotativos.

Un reto que Olivia ya ha aceptado colgando su propio #SafeHandsChallenge en su perfil de Instagram, queines de momento no han aceptado el reto de Selena son Cardi B y Gigi Hadid.

There are simple things we each must do to protect ourselves from #COVID19, including 👐 washing with 🧼 & 💦 or alcohol-based rub.

WHO is launching the #SafeHands Challenge to promote the power of clean 👐 to fight #coronavirus.

Join the challenge & share your 👐 washing video! pic.twitter.com/l7MDw1mwDl