Sara Carbonero vuelve a casa con un precioso mensaje tras siete días ingresada

Desde que Sara Carbonero ingresó en el hospital para ser intervenida de urgencia la periodista no se había pronunciado sobre su estado de salud, pero ya ha roto su silencio. El lunes abandonó el hospital y era cuestión de tiempo que Sara Carbonero reaccionara a todos los mensajes de ánimo y cariño que ha recibido en los últimos días.

"Estoy muy bien. Muchísimas gracias a todas y todos los que os habéis preocupado, por las innumerables muestras de cariño recibidas estos días. Me abruman y a la vez me llenan de energía para seguir adelante", ha escrito la periodista en su cuenta de Instagram sobre un precioso vídeo cargado de optimismo. Y con un mensaje clave: "Me quedo además con una frase de uno de mis médicos que será mi mantra desde hoy: “Cada día tiene su afán”. Que todos consigamos encontrarlo en las pequeñas cosas".

"Me siento en paz y agradecida con la vida, también con estos baches que nos ubican de nuevo y nos recuerdan lo verdaderamente importante de la misma. Que nos hacen un poquito más sabios y nos enseñan a vivir al día. A abrazar la incertidumbre. Confiar, amar, y recordar que el afecto es lo verdaderamente revolucionario, que seamos amables siempre con los demás porque nunca sabemos la batalla que está librando cada uno", ha rematado su mensaje.

En mayo de 2019, unas pocas semanas después del infarto que sufrió Iker Casillas, Sara Carbonero fue operada de un cáncer de ovario. Ahora sufre un nuevo bache, pero la periodista está llena de ánimo y energía.