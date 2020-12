Sara Carbonero comparte una foto con la que querrás tirar de recuerdos

No es la primera vez que Sara Carbonero comparte con sus casi tres millones de seguidores una fotografía de cuando era una niña. La periodista ha vuelto a tirar de álbum de recuerdos para viajar hasta los años 80, una de sus épocas favoritas cuando todo era felicidad, sonrisas y alegrías. ¿El motivo del viaje? Elegir una foto para felicitarnos la Navidad.

Sara ha publicado una foto en la que aparece con un jersey de lana, estampado en tonos pastel que combina con una camisa de cuello bebé bordado. Una instantánea a la que la periodista ha acompañado de una divertida frase: "Hoy me he levantado así, muy 80's. Luego os digo la crema que utilizo". Un mensaje que pone de manifiesto que Sara no ha perdido el sentido del humor pese a todo lo que ha tenido que enfrentarse en los últimos años.

Amor, positividad y felicidad son tres de los pilares fundamentales en los que se asienta la vida de Sara desde que hace años empezara a mirar en su interior y poner en práctica esa filosofía en la que lo importante es pararte a disfrutar de las pequeñas cosas que te rodean.