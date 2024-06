Sara Carbonero comparte un emotivo texto sobre cómo vivió su dura lucha contra el cáncer

Sara Carbonero continúa dando más detalles de ese momento tan emotivo y especial: "A día de hoy, cuentan orgullosos a sus amigos cuando mamá tenía el pelo “como un chico”. El día que me vieron así por primera vez, les llevé unos puzzles para desviar su atención, como me dijo la psicóloga. Pero no resultó, como dice la canción: No quitaron sus ojos de mí, corriendo incluso alguna tímida lágrima por sus mejillas. Luego, empezamos a buscar fotos de actrices y cantantes monísimas con pelo corto y nos pusimos con el puzzle. Las carcajadas llegaron cuando en ese mismo verano salía en la tele un anuncio de champú que grabé meses antes con mi larga cabellera meneándola para delante y para detrás. El colmo de los colmos. Esto sirvió para que los enanos me imitaran y me animaran: ”Ya pronto volverás a hacerlo, mamá.” “Y además, ya no tendrás las cejas grises”.