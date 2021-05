Crecen los rumores sobre la nueva pareja de Brad Pitt

Desde que se divorció en 2016 de Angelina Jolie, a Brad Pitt no se le ha conocido ninguna nueva pareja de forma oficial. Sin embargo, las cosas podrían haber cambiado y hay una que cobra fuerza desde hace meses.

Nos referimos a la cantante y actriz de 36 años Andra Day con la que el actor, de 57 años, fue visto “coqueteando entre bastidores” durante la pasada ceremonia de los Oscar en abril, según reveló una fuente a The Mirror el sábado.

Según varios medios locales, Pitt se quedó deslumbrado por su belleza cuando la conoció en la ceremonia de los Oscar y donde mantuvieron un breve encuentro lejos de las cámaras.

“Estaban coqueteando entre bastidores y se cree que intercambiaron números”, continuó la fuente al citado medio. “Podría ser simplemente profesional, pero algunos de los amigos de Brad han estado hablando de la gran pareja que harían”.

Andra Day saltó a la fama con su aclamado álbum de R&B 'Cheers To The Fall', pero ha sido por su interpretación de Billie Holiday en la película 'The United States Vs. Billie Holiday, en la que interpreta a la legendaria cantante de jazz, lo que la ha convertido en una estrella mundial.

De hecho, por ese papel fue galardonada con un Globo de Oro e incluso fue nominada a un Oscar.

Por otro lado, Brad Pitt ha recibido buenas noticias ya que ha logrado una importante victoria en su separación de Angelina Jolie ya que el juez le ha concedido la custodia compartida de sus hijos.

El actor lleva peleando en los tribunales contra Jolie desde hace casi cinco años por la igualdad de derechos en la crianza de sus niños y finalmente lo ha conseguido pese a los intentos de su ex esposa para evitarlo.

Habrá que esperar si la posible relación entre Brad Pitt y Andra Day se confirma y empieza una nueva etapa para él.