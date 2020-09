Rumer Willis parece que tiene un nuevo novio: el actor Armie Hammer

Rumer Willis, la hija mayor de Bruce Willis y Demi Moore, parece que está de nuevo enamorada o, por lo menos podría acabar de empezar una historia con el actor Armie Hammer, quien acaba de estrenar soltería tras diez años de matrimonio.

Rumer y Armie fueron vistos disfrutando de una cena para dos en un restaurante de Los Ángeles el pasado miércoles por la noche, unas semanas después de que el actor hiciera pública su separación de su mujer Elizabeth Chambers, con la que llevaba casado diez años, y con quien comparte dos hijos: Harper, de cinco y Ford, de tres.

Ninguno de los dos se han pronunciado al respecto, pero desde luego si están juntos están llevando lo suyo de una manera de lo más discreta, aunque los dos se siguen en Instagram e incluso se han animado a dejar algún comentario en sus publicaciones.

Rumer Willis (32) y Armie Hammer (34) no han confirmado nada, aunque las imágenes en las que les pillaron juntos hablan por sí solas, ya que la nueva pareja iba agarrada de la cintura.

La que podría ser una de las nuevas parejas de Hollywood surgidas durante este verano no se mostraron nada tímidos a la salida de su romántica cena en Los Ángeles el pasado miércoles, sin embargo aún no han confirmado ni desmentido nada.

Las imágenes de Rumer y Armie juntos han llegado semanas después de que el actor de 'Call me by your name' estrenara soltería, ya que acababa de anunciar su separación de la también actriz Elizabeth Chambers.

Siguen mostrándose muy discretos, Rumer y Armie, pero parece que esta nueva pareja surgida en Hollywood entra a formar parte de las parejas sorpresa que han surgido durante este 2020 como las formadas por Javier Rey y Blanca Suárez; Ben Affleck o Ana de Armas o más recientemente la surgida entre Tom Sturridge y Maya Hawke.