Rosalía imita a Belén Esteban en Tik Tok

Todo lo que toca se convierte en oro. Una realidad que Rosalía no sospechaba cuando empezó a sonar su nombre. La cantante no solo acumula premios sino que sus colaboraciones con artistas punteros no paran de sonar en las mejores listas de éxito. Pero además, la española ha conseguido hacerse un hueco entre la jet-set de los LA (Los Ángeles) y convertirse en una de las mejores amigas de Kylie, la hermana pequeña del clan Kardashian-Jenner.

Una relación que se convirtió en viral cuando ambas compartieron lo mucho que se querían en sus redes sociales. Pero esto solo fue el comienzo, Rosalía ha disfrutado del fiestón de cumpleaños que Kylie organizó a su hija Stormi y fruto de esta relación surgió el último gran éxito de la cantante junto a Travis Scott, novio y padre de la hija de la pequeña de las Jenner.

Un tema que el dúo musical ha lanzado en pleno confinamiento cuando la artista se encontraba aislada en la casa de su manager en Miami. Una época en la que los encuentros de Rosalía con celebrities han dado paso a vídeos de recetas y corografías e imitaciones en Tik Tok, la red favorita de las 'celebs' durante el Estado de Alarma.

Y aunque la cantante española ha sido una de las más activas en esta divertida red social, nunca había sorprendido tanto con un Tik Tok. No vas a creer a quién ha imitado esta vez, te damos varias pistas: 1) es rubia; 2) trabaja en un programa de televisión como colaboradora; 3) sus fans la denominan la 'princesa del pueblo' y 4) una de sus frases más repetidas y conocidas es "yo por mi hija mato".

¿Sabéis de quién se trata? de la mismísima Belén Esteban. Si, si como leéis, Rosalía se ha atrevido a imitar al personaje más polémico y controvertido de la tele. Un juego que seguro que no molesta a la colaboradora porque ambas han confesado que tienen una buena relación.