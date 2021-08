Rosalía ya tiene quién le coja la mano: Rauw Alejandro

Los rumores que relacionan a Rosalía y Rauw Alejandro llevan sobre la mesa desde 2020. Primero fue el intercambio de comentarios entre ambos en las redes sociales, después sus fans se dieron cuenta de que incluso estaban intercambiando prendas, compartiendo cenas, regalos como flores... pero en ningún momento, los cantantes han reconocido su relación si no más bien la han negado.

Rosalía afirmaba, en diciembre del pasado año, a una conocida publicación de moda, que su trabajo le impide tener pareja. "Pero imagínate, Yo ¿Cómo? Si compongo, produzco, escribo letras, escribo las líneas superiores, toco instrumentos. Te juro que para hacer esto, debes poner todos tus sentidos", explicaba la cantante.

Rosalia and Rauw Alejandro seemingly confirmed they're dating by holding hands in L.A. Check out the new pics! https://t.co/BK3nVD0PjQ