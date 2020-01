Rosalía y Kylie Jenner, ya es oficial su 'relación'

Ya lo pronosticamos en stilo.es. Las alarmas saltaron cuando Rosalía y Kylie Jenner compartieron una foto en sus redes sociales en la que compartían mucho más que una mesa. Un cóctel, la mimosa; complicidad y un texto que daba a entender que brindaban por algo muy guay. Y parece ser que no nos equivocamos. A primera hora de esta mañana (08.30h) y de madrugada en Los Ángeles, Rosalía hacía una gran confesión.

"I said yes (dije si)". Un mensaje muy revelador, el de la cantante del trap más flamenco. Y aunque parece una pedida de mano, todo hace pensar que Rosalía y Kylie se traen alguna colaboración entre manos. Teniendo en cuenta que es la artista española la que ha dicho que si, la pequeña de las Jenner habrá sido la que le haya hecho una gran propuesta que no ha podido rechazar. ¿Será Rosalía la protagonista de su nueva línea de maquillaje?

Sin embargo, Kylie ha optado por un mensaje todavía más misterioso titulando la foto con un emoji de un anillo de compromiso. Imaginamos por sus palabras y símbolos que es el principio de un compromiso, imaginamos que laboral, y que seguro que va a ser todo un éxito. Porque se han juntado dos celebrities que lo petan, no solo en sus redes sociales sino cada vez que lanzan algo al mercado.

Respecto a sus looks, aunque en esta ocasión no van conjuntadas quizá sea otro mensaje subliminal con el que han querido jugar. Mientras Rosalía luce un ajustadísimo mono rojo con los logos estampados de Louis Vuitton -un guiño a la logomanía, tendencia que viene fuerte la próxima temporada-, Kylie lleva un total look black de pies a cabeza. ¿Será sinónimo de status, es decir, la empresaria se mantiene en un segundo plano vestida de negro frente a la protagonista de la colaboración? Se admiten apuestas.