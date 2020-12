Rosalía y Kylie Jenner vuelven a tener una cita antes de Navidad

La confirmación de su relación fue a principios de año: 2020 acercó a Rosalía al clan Jenner Kardashian. Todo empezó alrededor de una mesa, en un bonito patio con dos cóctel de mimosas. Aquí saltaron todas las alarma hasta que meses después ellas mismas confirmaban el principio de una bonita amistad. Cumpleaños, quedadas, una canción producida junto a Travis Scott, pareja de Kylie, videollamadas y una cita navideña de última hora.

Una cena pre-Navidad a la que no solo han acudido las dos amigas sino también Kourtney Kardashian y una de las mejores amigas de Kylie, Addison Rae (una de las caras más conocidas de TikTok). Una cita informal en la que no han faltado los adornos navideños, como gorritos de Papá Noël, diademas con orejitas de reno o con regalitos de brilli-brilli.

En cuanto a la cena, lo único que hemos podido cotillear es que no faltaron los cócteles tipo margaritas (una de las bebidas favoritas de Kylie) y que esta vez no exigía etiqueta. Todas las invitadas asistieron con looks cómodos, de punto y algodón en tonos grises y negro.

Una fiesta que nos ha mostrado algo a lo que no estamos para nada acostumbrados: a una Kylie sin pelucas, con el pelo al natural. La socialité luce una media melenita teñida de un tono pelirrojo berenjena.