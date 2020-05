Rosalía la vuelve a liar con un álbum de fotos que se ha convertido en viral en cuestión de minutos

Lo ha vuelto a hacer. A Rosalía no se le resiste nada, ni siquiera confinada en la casa de su representante en Miami donde le pilló el cierre de las fronteras. La artista catalana ha conseguido en cuestión de meses introducirse en los círculos más envidiados de L.A. No solo se ha convertido en una de las amiguitas más de la chupipandi de la pequeña de las Kardashian-Jenner, Kylie, sino que se relaciona con artistas internacionales de la talla de Drake, J.Balvin u Ozuna. ¡A ella no hay quien la pare!

El último gesto que ha colapsado, literalmente, las redes sociales vuelve a ser a golpe de foto. Rosalía ha subido una serie de fotografías, cuatro en concreto, en las que aparece sentada sobre unas sábanas blancas vestida con una sola prenda: una camisa estampada. Pero no se trata de un estampado al uso sino de una obra de arte; por ello, sus fans la han bautizado como 'Diosalía'. ¡Y punto!

La camisa es a cual cuadro paisajista, pintada en tonos blancos, verdes y azules como si de un lienzo se tratara. Un diseño firmado por Simon Jacquemus que responde al nombre de Paul y pertenece a su colección primavera-verano 2020. El precio de la camisa viral de Rosalía es de 445 euros, y ya está agotada en varias tallas, no sabemos si por el éxito que ha tenido en sus redes.

La publicación cuenta con dos millones y medio de likes y más de veinte mil comentarios entre los que se encuentran los de tops internacionales, como las hermanas Hadid, Bella y Gigi, o de Naomi Campbell, e incluso del mismísimo diseñador, "baby Rosalia in Jacquemus". Además de contar con el visto bueno de famosos nacionales como Jon Kortajarena, Hiba Abouk o Nieves Álvarez.