Rosalía desvela al mundo lo que opinan sus fans de sus canciones

Su último triunfo ha dado la vuelta al mundo. Rosalía ha grabado una colaboración con uno de los raperos más conocidos a nivel internacional, Travis Scott (pareja de su amiguísima Kendall Jenner). Un gesto que reconfirma el éxito que Rosalía ha alcanzado a nivel mundial colándose en la lista de artistas tops de la talla de Jennifer Lopez, Alejandro Sanz o Rihanna.

Pero más allá de saborear todo lo bueno que la rodea, Rosalía cuenta con un hándicap del que es muy consciente, sobre todo porque sus fans dejan cuenta de ello cada vez que tienen oportunidad.

Lol q conste q cuando me preguntaron dije q llevaba la ambiguedad al next level porque dicen que no se entienden mis letras al cantar y q vocalizo poco pero lo cortaron😹😹😹🙏🏼

Nada q sepais q estoy trabajándolo jjjajajajhhahh❤️❤️🤍 LOOOL @PlayGrounder gracias x la entrevista xxx https://t.co/REXvuZ1oz1