Rooney Mara será Audrey Hepburn en su esperadísimo 'biopic'

Muchos dirían que Audrey Hepburn se convirtió en leyenda a raíz de su interpretación en Desayuno con diamantes, la película dirigida por Blake Edwards con la que elevó al máximo la novela de Truman Capote inspirada en las idas y venidas de una joven neoyorquina algo malcriada y habituada a las fiestas de postín, así como a las joyas de calidad.

Sin embargo, la actriz forjó su leyenda mucho antes de que esta cinta se estrenase en 1961 y de encarnar a Holly Golightly, ya hizo historia en títulos como Una cara con ángel (1957), donde retó al claqué al mismísimo rey de esta disciplina, Fred Astaire; o Sabrina (1954), película en la que consiguió ponerse al nivel de dos de las grandes estrellas del momento, William Holden y Humphrey Bogart.

Teniendo en cuenta que fue una de las mujeres más admiradas de la historia del cine por su forma de trabajar, así como por su elegantísimo estilismo, cabría esperar que llegaría el momento en que un director de cine de prestigio iba a llevar su vida al cine. Y es que, a pesar de que existen biografías (la más completa, la de Donald Spoto), así como documentales (uno de los más recientes se estrenó en 2020), nadie se había atrevido a revivir el mito en la piel de otra actriz.

Por eso, nos alegra mucho saber que finalmente Luca Gudagnino, realizador de la aclamada Call Me By Your Name será quien lo haga para Apple TV+ junto a la actriz Rooney Mara. A esta la hemos visto en cintas como La red social, Carol, Her o Millennium: Los hombres que no amaban a las mujeres, aunque muchos la conocerán por su perfil más personal, ya que comparte su vida con Joaquin Phoenix.

Sea como fuere, nadie puede negar el gran parecido físico entre ambas actrices y lo cierto es que no han sido pocos los guiños que esta actriz de 36 años le ha hecho a la protagonista de Sola en la oscuridad, ya que sus propuestas estilísticas siempre han ido a la par de la musa de Givenchy. Entre algunos de los que podríamos destacar se encuentra el impresionante vestido de novia que escogió para acudir a la gala MET 2013 firmado, también, por la casa francesa.

Además de meterse en la piel de la protagonista de Vacaciones en Roma, la actriz, que ha sido nominada hasta en dos ocasiones por los Premios de la Academia de Cine, se enfrentará a la tarea de producción de la cinta, que coescribe junto a Michael Mitnick. Asimismo, aparecerá en Women Talking, una adaptación de la novela de Miriam Toews, que contará con Sarah Polley (Mi vida sin mí, La vida secreta de las palabras) a la dirección. ¡Se presenta fuerte este 2022 para Mara!