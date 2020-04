La reunión de One Direction tendrá un gran ausente... Zayn Malik

Hace cuatro años que los chicos de One Direction decidieron seguir sus carreras profesionales por separado. Una decisión que sorprendió a todos los fans de la 'boyband' británica.

Este 2020 se cumplen diez años desde que One Direction comenzó su carrera musical y la banda lo quiere celebrar con una banda, pero esta reunión va a contar con una gran ausencia, la de Zayn Malik.

El novio de Gigi Hadid no quiere volver a cantar junto a Louis Tomlinson, Niall Horan, Harry Styles y Liam Payne. De hecho, este último se está convirtiendo en el portavoz del grupo y si hace unos días era quien hacía pública la próxima reunión de One Direction, ahora ha confirmado que Zayn Malik no estará.

Liam Payne ha dado esta noticia mientras participaba en un directo con el Dj Alesso, a quien directamente le preguntó si se quería unir a él y sus compañeros en la futura reunión de One Direction y suplir la baja de Zayn Malik.

A lo que el dj no respondió. Eso sí, intentó sacarle algo más de información a Liam Payne sobre la reunión de One Direction, el cantante fue claro y dijo: "No puedo contar mucho más. Louis me llamó un poco la atención por revelar nuestros planes el otro día".

Liam Payne ha reconocido que últimamente está hablando mucho con sus excompañeros porque todos sabemos que cumplir 10 años es algo muy especial y por eso lo quieren celebrar.

Zayn Malik no se unirá a esta reunión, ¿sorpresa o era lo esperado?

Muchas de las fans de One Direction esperaban que Zayn Malik decidiera juntarse con sus excompañeros de One Direction para celebrar los 10 años del comienzo de su carrera musical. Sin embargo, a otras muchas esta ausencia no les habrá llamado la atención.

Zayn Malik fue el primero en abandonar One Direction. El cantante se volvió inesperadamente a Londres cuando estaban de gira por Asia en 2015. En principio, se dijo que era por un problema de estrés y poco a poco se fue desvinculando del grupo hasta dejarlo.

Una salida que levantó muchas ampollas en los miembros de la boyband, pero parece que cuatro años después han limado un poco sus asperezas y todos han vuelto a seguir a Zayn Malik en redes sociales. ¿Conseguirán convencerle para que participe en el reencuentro de la banda?