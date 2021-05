Reese Witherspoon está tan feliz que ha compartido esta nostálgica foto

Ayer conocimos algunos de los invitados que estarán en el esperadísimo regreso de 'Friends' y no podemos estar más emocionados. Después de muchos rumores y tras más de un año de pandemia que trastocó los planes para ello, HBO Max ha anunciado que estrenará 'Friends: The Reunion' el próximo 27 de mayo.

Y junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer veremos a otras estrellas de Hollywood como Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga o Reese Witherspoon.

Esta última ha expresado su felicidad ante semejante noticia colgando en su cuenta de Instagram una bonita y nostálgica foto.

En ella vemos a la actriz sentada en unas escaleras. A su lado, el siguiente texto: "Es 1987. Tienes tu nuevo y genial jersey de Benetton. Has memorizado toda la letra de 'Heaven is a Place on Earth' de Belinda Carlyle. Vas a ir a una fiesta de cumpleaños en patines este fin de semana y a jugar a Dragon Slayer en los recreativos. Comeré Whatchamacallits y beberé Cherry Cokes. La vida es buena".

Varias de sus amigas le dejaron mensajes en la sección de comentarios, como la mismísima Kate Hudson que escribió: "¿Estás bromeando?"

No es la primera vez que Reese comparte fotos de su pasado para deleite de sus fans.

En marzo colgó una imagen en la que aparecía con el uniforme de Girl Scout y escribió que había vendido un montón de galletas para su tropa.

Volviendo al regreso de 'Friends', Jennifer Aniston y Reese Witherspoon se conocen desde que trabajasen juntas en la mítica serie donde Reese tenía un pequeño papel esporádico como su hermana pequeña, Jill.

Habrá que ver qué novedades nos esperan en el ansiado reencuentro y qué pasará entre los personajes de Rachel y Jill.