El reencuentro de Irina Shayk y Bradley Cooper del que todo el mundo habla

Toda entrega de premios tiene una consecuencia inmediata: la fiesta posterior. Y en bastantes ocasiones, la consecuencia ha tenido más repercusión que los propios premios. No ha sido así con los BAFTA porque la alfombra roja de este año tuvo un nivel altísimo tanto de vestidos como de nombres, ya que pasaron por ella divas como Charlize Theron y Scarlett Johansson, además de Kate Middleton o iconos masculinos como Brad Pitt y Joaquin Phoenix.

Sin embargo, la gran foto de la noche no se tomó ni en la 'red carpet' ni tampoco en la gala, sino que fue captada en la fiesta que tuvo lugar a la conclusión del evento.

Siendo justas con la imagen en cuestión, se queda corto lo de "gran foto" porque estamos hablando de una instantánea que parecía imposible que sucediera hace muy poco tiempo. ¿O es que alguien pensaba que con todo lo que se había publicado en Estados Unidos sobre su ruptura, Irina Shayk y Bradley Cooper volverían a posar juntos para una cámara en alguna ocasión?

Nosotras, desde luego, no. Pero ha ocurrido, y como no podía ser de otra forma, no se habla de otra cosa en redes sociales.

La imagen de la top rusa con su expareja y padre de su única hija, Lea de Seine, nacida en 2017, se ha hecho viral en redes sociales cuando todavía estábamos recuperando el aire tras haber visto como le quedaba a la modelo el tremendo vestidazo transparente de red e incrustaciones de cristal firmado por Ricardo Tisci para Burberry con el que apareció en la fiesta.

Poco importa, sin ánimo de ofenderle, que en la foto salga también Edward Enninful. Bueno, sale en la original, pero en otras muchas no, porque hay fans de la expareja que han cortado la figura del editor jefe de la revista Vogue en Reino Unido antes de compartir la instantánea en sus perfiles. No es broma, hay gente que lo ha hecho. Así es el fenómeno fan.

En cualquier caso, anécdotas aparte, nos alegra ver juntos a Bradley e Irina porque las noticias solo hacían referencia a una ruptura difícil entre ellos, con rumores intensos sobre un posible romance del actor y director con Lady Gaga, algo que nunca se ha podido corroborar.

No demuestra que no sea así esta imagen, pero que ambos hayan acudido a una fiesta a la que seguramente sabrían antes de tomar la decisión que su ex también asistiría y que encima hayan posado juntos sin problema, sí parece suficiente argumento para creer que, si las ha habido, han limado asperezas tras su separación, la cual se confirmó el pasado verano, 4 años después de empezar su relación sentimental.