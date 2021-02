¿Se están reconciliando Irina Shayk y Bradley Cooper?

Hace casi dos años que anunciaron su separación pero la relación entre Irina Shayk y Bradley Cooper parece estar mejor que nunca. Es cierto que tienen una hija en común, la pequeña Lea de Seine y que es habitual ver al actor acercarse al apartamento que la modelo tiene en Nueva York para disfrutar de un paseo juntos.

Sin embargo, ayer vimos unas fotos de los dos juntos en el coche así como a Bradley entrando en casa de Irina, algo que se está repitiendo con demasiada frecuencia, lo que ha hecho que salten las alarmas ante una posible reconciliación entre la famosa pareja.

Es cierto que ninguno de los dos ha hablado nunca de su relación y siempre han sido muy discretos sobre ello. Desde que empezaron a salir en 2015 hasta su ruptura cuatro años después, Bradley Cooper e Irina Shayk solo han tenido ojos para su hija y por ello han tratado de comportarse como una pareja normal.

A la modelo estamos acostumbrada a verla casi a diario por las calles de Manhattan junto a la pequeña, dando un paseo y disfrutando al máximo del tiempo libre.

Las pocas veces que la modelo ha hablado del actor ha sido para valorar lo buen padre que es. "Hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mí. Es muy complicado encontrar el equilibrio entre ser una madre soltera y ser una mujer trabajadora que se gana la vida. Creedme, todavía hay días en los que me levanto pensando en que no sé qué hacer porque creo que me estoy haciendo pedazos", dijo Irina a una conocida revista.

Tanto Irina como Bradley han decidido tener la custodia compartida y permanecer los dos en Nueva York para facilitar la paternidad conjunta y estar cerca de su hija. Así que está claro que les seguiremos viendo juntos. Otra cosa es de qué manera.