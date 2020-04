'Quarantine Pillow Challenge', el nuevo reto viral que está arrasando entre las 'influencers'

El confinamiento nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación, ¿o no? Durante estos días hemos visto todo tipo de iniciativas con el fin de hacer más llevadera la etapa de #QuédateEnCasa, desde festivales de música virtuales, pasando por entrevistas en directo a todo tipo de personajes (como las que están teniendo lugar en el perfil de Instagram de Stilo), hasta retos de todo tipo y para todos los gustos. ¿El último en triunfar? #QuarantinePillowChallenge o cómo crear un 'lookazo' con un solo cojín. ¡Suena bien!

Los 'challenges' están a la orden del día. Hemos caído en subir fotos de cuando éramos pequeños, hemos imitado el baile de Jennifer Lopez en la Super Bowl (o, al menos, lo hemos intentado...), pero todavía no habíamos caído en un reto de estilismos (¡con lo que nos gustan!).

El reto del cojín ha sido una idea de 'it girls' internacionales como la italiana Allegra Benini o la brasileña Thássia Naves, quienes sorprendían a sus 'followers' con estilismos hechos con un cojín XXL y un cinturón. Divertido, ¿verdad?

Y es que, por mucho que estén cerradas las fronteras, el reto no tardó ni una hora en llegar a España. ¿La responsable? Como no podía ser de otra manera, Dulceida. La 'influencer' catalana ha sido la primera en atreverse a subir su post con un look protagonizado por un cojín en blanco, cinturón negro, y zapatos y bolso a juego. A su foto se ha sumado el 'youtuber' Luc Loren, ¿no es genial?

Con él, la 'it girl' anima a sus seguidores a publicar sus looks en redes sociales, y es que un poco de humor también es necesario para sobrellevar la cuarentena... En menos de 24 horas Instagram se ha llenado de imágenes de gente de todo el mundo con sus cojines.

Nosotras ya estamos eligiendo el más bonito de la casa, ¿y tú? ¿Te animas con este nuevo reto?