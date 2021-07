El príncipe Harry publicará sus memorias más íntimas

Parece que el príncipe Harry está cansado de que otros narren su vida y ha decidido que es momento para que sea él mismo quién cuente cómo ha sido nacer, crecer y vivir dentro de la familia real británica.

Tal como ha anunciado en la página web de su fundación, Archewell, el hijo menor de Carlos y Diana ha estado trabajando en secreto en un libro de memorias durante casi un año que ya ha vendido a la gigante editorial Penguin Random House.

Según ha publicado The Daily Mail, el manuscrito del libro, todavía sin título definitivo, no se publicará hasta finales del 2022. Harry ha colaborado para escribir sus memorias con J. R. Moehringer, ganador del Premio Pulitzer de Periodismo en 2000. Se habla de que la suma que habrían ofrecido al príncipe ronda los 17 millones de euros y otros medios afirman que ese solo sería un adelanto, pero, según el citado medio, Harry donará esas ganancias a los proyectos de caridad con los que colabora en su fundación.

“Estoy escribiendo esto no como el príncipe en el que nací, sino como el hombre en el que me he convertido. He usado muchos sombreros a lo largo de los años, tanto literal como figurativamente, y mi esperanza es que al contar mi historia (los altibajos, los errores, las lecciones aprendidas) pueda ayudar a demostrar que no importa de dónde vengamos, tienen más en común de lo que pensamos”.

Según se ha explicado en el comunicado, “sus memorias íntimas y sentidas cubrirán su vida en el ojo público desde la infancia hasta la actualidad, incluida su dedicación al servicio, el deber militar que lo llevó dos veces al frente de Afganistán y la alegría que ha encontrado al ser esposo y padre”.

Estas memorias llegarán en medio de la aún tormentosa relación que Harry mantiene con su familia. Desde que decidiera abandonar la vida como realeza y mudarse a Los Ángeles con su esposa Meghan Markle, hasta la escandalosa entrevista que dio la pareja a Oprah Winfrey en las que, entre otras cosas, acusaron a algunos miembros de la familia real de racista, la relación de Harry con su padre y hermano se ha visto desgastada y todo a punta a que estas memorias no ayudarán a mejorar su relación.