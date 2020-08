Así se prepara Lady Gaga para su actuación en los MTV Video Music Awards con Ariana Grande

Aunque la industria no está ni mucho menos cerca de recuperar su ritmo habitual después del shock que ha supuesto también para ella la pandemia de la COVID-19, poco a poco se van recuperando algunas de sus constantes vitales.

Hace unas horas, por ejemplo, se ha hecho viral un vídeo en el que Tom Cruise iba al cine a ver 'Tenet', primer gran estreno mundial que no se ha derivado a las plataformas de contenidos en streaming -la última en coger este camino ha sido 'Mulán'-, y el próximo domingo se celebrará en Nueva York la gala de los MTV Video Music Awards, de la que ya se conocen muchos detalles, como por ejemplo que una de las actuaciones estelares correrá a cargo de Ariana Grande y Lady Gaga, que cantarán su 'colab' estrenada el pasado mes de mayo, 'Rain on me'.

La ganadora del Oscar, de 34 años, se está preparando a conciencia para este gran momento en el que volverá a subirse a los escenarios mostrando su cara más pop, esa que ha recuperado con motivo de esta canción que interpreta junto a Ariana Grande. En las últimas horas, de hecho, ha confesado, con fotografía del momento incluida, uno de sus hábitos de recuperación muscular, no apto para todo el mundo: ¡baños en hielo!

Habitual en deportistas de alto nivel, se utilizan mucho después de grandes esfuerzos, y por lo que vemos con Lady Gaga, también son habituales entre los artistas musicales. Tiene todo el sentido del mundo porque un concierto de la Gaga clásica es tan duro o más que practicar un deporte de élite, ya que el cuerpo es sometido a una enorme carga de trabajo, abundando seguramente las secuelas físicas al terminar cada show.

Anécdotas aparte, lo verdaderamente importante es que la diva de la música se encuentre en perfectas condiciones el domingo, fecha en la que todos podremos ver desde casa los VMAS a través del canal oficial de la MTV, donde precisamente ella y su compañera de escenario lideran la lista de nominadas. No será como siempre porque no habrá público o, como mucho, serán unos pocos privilegiados los que podrán asistir por las recomendaciones de limitar las aglomeraciones en todo lo posible, pero estamos seguros de que los artistas que participen; la presentadora, la actriz y cantante Keke Palmer; y la realización, será capaces de transmitir toda la emoción de un evento de semejante envergadura.

Ayudará muchísimo el cartel de actuaciones, ya que además de la mencionada de Lady Gaga y Ariana Grande se subirán también al escenario nombres del nivelazo de Miley Cyrus, Black Eyed Peas, The Weeknd o Maluma, entre muchos otros, si bien otros artistas muy conocidos como J Balvin habrían decidido no acudir finalmente, tal y como publicó Vaiety hace algunas fechas, pese a que ya había sido confirmada su presencia en Nueva York.

La gran duda que esperamos resolver antes de que arranque la gala el próximo domingo aparte de las sorpresas que tenga preparadas la organización es saber el contexto en el que esta se llevará a cabo, si en el pabellón Barcalys Center de Brooklyn, escenario original de la gala antes de la irrupción del coronavirus en nuestras vidas, o en distintos espacios urbanos de la ciudad de los rascacielos.

Las informaciones publicadas al respecto en distintos medios norteamericanos son contradictorias, ya que dan ambas posibilidades. La MTV, de momento, no ha confirmado si la opción escogida es la primera o la segunda. Saldremos de dudas, si no lo aclara antes, en cuatro días. ¡Qué ganas de ver el show!