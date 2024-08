El precioso homenaje de Blake Lively a Britney Spears posando con un emblemático vestido

La actriz aprovechó para apoyar públicamente la próxima película autobiográfica de Britney Spears y que se basará en su libro de memorias, 'The woman in me'. "Gracias por tu ejemplo y por tu contribución a que las mujeres cuenten sus historias. Estoy muy emocionada por tu película biográfica y por todo lo que tienes por venir", puntualizó Blake Lively.