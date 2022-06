Por qué el desnudo de Sofía Vergara es el mejor posado que hayas visto nunca

Sofía Vergarano es solo una de las protagonistas de una serie de éxito internacional comoModern Family y una de las actrices mejor pagadas, sino que, por encima de todo, es una mujer. Una mujer dueña de una personalidad arrolladora y muy orgullosa de sus curvas. Tanto es así, que no tiene miedo de mostrar su cuerpo tal y como es.

La actriz, que acaba de cumplir 45 años, ha posado desnuda para la portada de septiembre deWomen''s Health demostrando que nadie es perfecto y lo que es mejor aún: que no hace falta serlo.

"Aquí estoy, dispuesta a enseñar mi cuerpo donde antes solo lo hacían chicas jóvenes”, ha declarado la colombiana a la revista.“Ese es el secreto para envejecer con dignidad. Incluso aunque quisieras hacerlo, nadie a esta edad puede ser perfecto.Por eso no tienes que odiar tu cuerpo o preocuparte por ello, sino aceptar que esa es la realidad”.

Introducing our first-ever global Naked Issue, starring the one and only @sofiavergara! "Here''s a woman, 45, being able to show her body," she says of posing for our September cover. "It''s not like before, when it was just young girls." Click the link in our bio for the full story and pick up the issue on newsstands everywhere August 8! Una publicación compartida de Women''s Health Magazine (@womenshealthmag) el 2 de Ago de 2017 a la(s) 7:08 PDT

Sofía aparece mirando a la cámara con su habitual sonrisa y cubriendo sus pechos con las manos. Una fotografía natural, realista y elegante, que muestra a una mujer sin complejos y con plena seguridad en sí misma. ¿No es acaso eso lo más importante? Amarnos tal y como somos y sentirnos a gusto con nuestro cuerpo.

En la entrevista que acompaña la sesión, la colombiana ha confesado que para ella hacer deporte es una tortura (¿quién no se siente identificada con ella?), aunque cuenta que su marido, el actor Joe Manganiello, ha construido un gimnasio en casa y le anima a entrenar con regularidad. A pesar de ello, Sofía asegura que "no se trata de tener músculos o unos abdominales firmes. No necesito ser una modelo tonificada con un cuerpo perfecto. Eso me tomaría mucho esfuerzo".

Pues claro que no, ¡estás estupenda!