¡Pomboda! Marta Pombo y Luis Zamalloa se casan

El orden de los factores, como nos decían en clases de matemáticas cuando estábamos en el colegio, no altera el producto y, en lo que se refiere al amor, tampoco. Y Marta Pombo y Luis Zamalloa lo tienen claro: primero llegará al mundo Matilda, la niña que espera Marta, y después... ¡la boda! Efectivamente. Marta Pombo, la hermana mediana del clan que lidera María Pombo, se casa y en la redacción de Stilo.es no podemos estar más felices de la noticia (aunque, claro, no más que ellos).

La pareja ha anunciado su compromiso con foto en Instagram mediante unos meses después de quedarse embarazados. Hace apenas dos años que Marta compartía su vida con Luis Giménez Antón, con quien se casó, y, las vueltas que da la vida, ahora está feliz, enamoradísima y espera un bebé dentro de unas semanas. La boda vendrá después.

Aunque salen desde 2021 -en agosto es la primera vez que lo presentó en redes sociales-, Marta y Luis Zamalloa se conocen desde 2018. "Pues os va a hacer gracia. En una sesión de fotos que hicimos de Tipi en Bilbao en 2018. No fue hasta años después que empezamos a hablar. Ya tenéis cotilleo para rato", dijo a través de su cuenta de Instagram.

Marta Pombo confirmó su separación de Luis Giménez a comienzos de 2021 tras un año de matrimonio e infinitos rumores sobre su ruptura."Ha sido una decisión que hemos tomado los dos, por los dos, porque no nos estamos haciendo ningún bien y lo necesitamos". Y desde luego fue lo mejor que hicieron