El nuevo posado de Kylie Jenner nos ha dejado sin palabras

Sorprendernos con algo que haga la familia Kardashian debería estar prohibido, pero es cierto que se siguen superando. La última en mostrar al mundo lo que le gusta crear polémica (y de paso vender mucho) ha sido la pequeña del clan, Kylie Jenner, que ha colgado un posado en la cuenta de Instragram que tiene para promocionar su firma de belleza, Kylie Skin.

La empresaria de 23 años no perdió la oportunidad de lucir su cuerpazo con un biquini negro atado con largas cuerdas y compuesto de dos piezas que incluían también un tanga a juego que resaltaba su cadera. Kylie optó por un maquillaje muy natural y completó su look con dos cadenas al cuello y brazaletes de oro. Realmente lo que Kylie quiere vendernos es la toalla para el pelo que lleva pero nuestros ojos obviamente se dirigen hacia otro lado.

El pasado fin de semana, las hermanas Jenner y Kardashian grabaron los últimos episodios del reality 'Keeping up with the Kardashians' tras 15 años emitiéndose y que, a parte de hacerlas millonarias, las ha convertido en auténticas estrella en todo el mundo. Kylie aprovechó para mostrarnos una foto de su look durante el rodaje y donde llevaba una enorme trenza que contrastaba con un pantalón, top y trench en blanco. Además, no perdió la oportunidad de posar delante de uno de los muchos coches que posee en la entrada de su casa en Los Ángeles.

Pero Kylie no es la única de la familia a la que le gustan las maxi trenzas. Su hermana mayor, Kim, ya la ha llevado alguna vez, como esta con la que posó las pasadas navidades y en la que, obviamente, también promocionaba su línea de productos de belleza, KKW Beauty by Kim Kardashian West. Como complemento a su melena, vestía un ceñido body blanco y unos leggins que no pasaban desapercibidos.

Ahora toca esperar con qué otro look nos sorprenderán Kylie o Kim, cuya fortuna sigue añadiendo ceros.